ufficiale Valverde torna a Bilbao per la terza volta: è il nuovo allenatore dell'Athletic

Alle 306 panchine ufficiale con l'Athletic Club, che lo rendono l'allenatore con più presenze nella storia del club, Ernesto Valverde ne aggiungerà tante altre. Sì, perché per la terza volta in carriera l'allenatore ex Barcellona torna a Bilbao, adesso è ufficiale. Nel pomeriggio la presentazione ufficiale.