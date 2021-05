ufficiale West Bromwich Albion, Sam Field ceduto a titolo definitivo al QPR

Il West Bromwich Albion ha comunicato di aver trovato l'accordo con il Queens Park Rangers per la cessione a titolo definitivo del centrocampista classe '98 Sam Field. Il giocatore si era trasferito al QPR in Championship nello scorso mercato invernale in prestito.