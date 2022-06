Nathan Trott ha rinnovato il suo contratto con il West Ham. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, gli Hammers hanno comunicato che il portiere classe '98 ha rinnovato fino al 2024 con opzione per le due stagioni successive.

We are pleased to confirm that @Nathan_trott has signed a contract extension with the Club until the summer of 2024, with a further two-year option ✍️

— West Ham United (@WestHam) June 29, 2022