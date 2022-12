Il West Ham United ha annunciato suo propri canali ufficiali la firma di Ollie Scarles sul primo contratto da professionista. Il classe 2005 ha già esordito con la prima squadra in Conference League giocando da titolare la gara contro il romeni del FCSB.

We are delighted to announce that Ollie Scarles has signed professional terms with the Club! 📝⚒️

