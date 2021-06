Primo contratto da professionista per Freddie Potts. Il West Ham infatti ha comunicato che il giovane prodotto dell'Academy degli Hammers ha firmato il suo primo contratto da professionista. La scadenza è fissata per il 2024.

We are delighted to announce that talented young midfielder Freddie Potts has signed his first professional contract with the Club! ✍️

The 17-year-old Academy of Football product has put pen to paper three-year deal until the summer of 2024.

— West Ham United (@WestHam) June 29, 2021