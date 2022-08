ufficiale Wolfsburg, ritorno in patria per Steffen dopo quattro anni e mezzo. È del Lugano

Ritorno in Svizzera, la sua patria, per l'esterno offensivo Renato Steffen, classe 1991 acquistato ormai quattro anni e mezzo fa dal Wolfsburg, che lo prelevò dal Basilea. Per lui ora è tempo di tornare a giocare nel massimo campionato elvetico: è stato infatti annunciato come nuovo calciatore del Lugano, con cui ha sottoscritto un triennale.