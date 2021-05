Ultima giornata di Championship, tutti i verdetti: il Derby di Rooney è salvo, piange Sheffield

Ultima giornata non adatta ai cuori deboli in Championship, soprattutto per quanto concerne la parte bassa della classifica. Con Norwich e Watford già promosse in Premier, la terza si deciderà nei play-off, che vedranno impegnati Brentford, Swansea, Barnsley e Bournemouth. In League One scendono invece Sheffield Wednesday (fatali i sei punti di penalizzazione, niente derby nella prossima stagione), Rotherham e Wycombe. Salvo per un punto il Derby County di Wayne Rooney, premiato dal pari per 3-3 proprio contro la squadra di Sheffield.