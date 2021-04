Umtiti in uscita dal Barcellona: è un'idea dello United se fallisce l'assalto a Varane

Samuel Umtiti, che quest'oggi ha giocato titolare nella sfida del Barcellona col Granada, è uno dei giocatori in vendita della rosa blaugrana in vista dell'estate. Il francese non rientra nei piani di Koeman e il suo alto stipendio ha convinto la società a metterlo nell'elenco dei possibili partenti. Nei giorni scorsi è emerso l'interesse dello Zenit, ma secondo il Manchester Evening News il nome di Umtiti è seguito con grande attenzione anche dal Manchester United. I Red Devils sono da tempo su Raphael Varane del Real Madrid, ma la trattativa non si preannuncia affatto semplice. Per questo proprio Umtiti sembrerebbe essere alternativa ben più fattibile.