Un altro grave infortunio per Jonny Otto: il terzino spagnolo dice addio all'Europeo

La sfortuna continua a perseguitare Jonny Otto. Il difensore del Wolverhampton, che era tornato a febbraio dopo una lunga assenza a causa di un infortunio al ginocchio, si è nuovamente fatto male domenica scorsa, durante una sessione di allenamento. Ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: salterà l'Europeo e tutto il finale di stagione.

Wishing a speedy recovery to Jonny Otto who will begin a period of rehabilitation after injuring both his ACL and MCL.

We're with with you every step of the way, @JonnyOtto19.

💛 pic.twitter.com/mX0p5iBRb9

— Wolves (@Wolves) April 5, 2021