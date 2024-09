Ufficiale Un altro italiano in Inghilterra: Joao Pedro firma in Championship con l'Hull City

Bandiera del Cagliari, dove ha vissuto ben otto stagioni tra il 2014 e il 2022, Joao Pedro aveva lasciato l'Europa nel 2023 ed era tornato in Brasile, dov'è nato e dove si era formato calcisticamente, firmando per il Gremio. Ma ad un anno dal suo addio, l'attaccante italo-brasiliano fa il suo ritorno nel Vecchio Continente, ripartendo dall'Inghilterra.

Joao Pedro è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Hull City, sodalizio che milita in Championship, la seconda divisione del calcio inglese. L'ex nazionale azzurro ha firmato fino a giugno 2025, con opzione per un altro anno. Di seguito il comunicato ufficiale del club inglese: L'Hull City è lieto di annunciare la firma dell'attaccante João Pedro con un contratto di un anno, con un'opzione per il club per un ulteriore anno".