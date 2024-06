Ufficiale Un italiano alla guida del Boavista. Cristiano Bacci firma fino al 30 giugno 2025

vedi letture

Cristiano Bacci è il nuovo tecnico del Boavista. Il 48enne tecnico italiano tornerà a provare le emozioni da primo allenatore otto anni dopo l'esperienza con l'Olhanense, sempre in Portogallo.

In precedenza aveva guidato anche Virtus Entella e Caratese ed era stato assistente di Razvan Lucescu e Gabriele Cioffi, facendo esperienza tra PAOK, Al Hilal e Udinese. Ha firmato un contratto fino al termine della stagione.

Queste le sue parole: "Sono qui perché credo nel progetto del Boavista di valorizzare i giovani e di fare una stagione serena. Ho sempre lavorato con i giovani e so che per il presidente è importante la loro crescita. Il nostro obiettivo è raggiungere la salvezza nel più breve tempo possibile. Sono una persona pratica, a cui piace l'organizzazione, l'identità e una mentalità forte. Dopo diversi anni come assistente ho pensato che fosse il momento giusto per fare il passo successivo e penso che il Boavista sia la scelta giusta. Sono cambiate molte cose da quando ho allenato in Portogallo.

Conosco bene il Boavista, la quarta squadra più titolata del Portogallo, così come la Lega Betclic e tutte le avversarie. È un onore rappresentare questo club, ma è ancora troppo presto per parlare dei giocatori individualmente. Questo è un periodo difficile per Boavista, ma fa parte del progetto e sappiamo come affrontarlo. So chi è il presidente, credo in lui e non ho dubbi che riusciremo a fare una buona stagione".