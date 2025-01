Ufficiale Un nazionale americano firma con l'Holstein Kiel: Tolkin lascia i NY Red Bulls

vedi letture

Arriva un rinforzo importante per l'Holstein Kiel, club di Bundesliga impegnato nella difficile corsa alla salvezza. I tedeschi hanno annunciato l'ingaggio di John Michael Tolkin: il terzino sinistro americano ha firmato un contratto a lungo termine.

Ai New York Red Bulls andranno circa 2,5 milioni per un giocatore cresciuto in casa e diventato un punto fermo nel corso degli anni. Tolkin, 22 anni, ha vestito anche la maglia della nazionale a stelle e strisce in quattro occasioni. Adesso per lui comincia il sogno europeo.