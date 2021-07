Uruguay-Colombia 2-4 (d.c.r.), le pagelle: Zapata e Ospina super, Cavani non basta

vedi letture

Uruguay-Colombia 0-0 (2-4 d.c.r)

URUGUAY

Muslera 6 - Salva due volte su Zapata con interventi d'istinto ma molto efficaci. Nella serie finale dei rigori non riesce però a fare la differenza.

Nández 6 - Fa sentire la sua presenza quando si tratta di spingere sulla fascia. In termini difensivi ha il suo bel da fare nel contenere un ispirato Diaz.

Giménez 5,5 - Concede qualcosa al possente Zapata ma ne complesso non demerita. Pesa però l'errore dal dischetto nella serie finale.

Godin 5,5 - Ci mette tutta la sua esperienza ma commette qualche sbavatura soprattutto ad inizio partita. Con il passare dei minuti migliora in fiducia.

Viña 5 - Al pari dell'omologo sulla corsia opposta è spesso impegnato nel controllare il suo avversario di fascia, in questo caso Borré, riuscendo solo sporadicamente ad accompagnare l'azione offensiva. E' suo il penalty decisivo ma molti dei meriti vanno ad Ospina.

Valverde 6 - E' autore di alcuni spunti interessanti al servizio dei compagni del reparto avanzato, ma le sue giocate mancano di adeguata finalizzazione. Dal 35' s.t.: Caceres s.v. - Tabarez lo manda in campo per aggiungere muscoli e freschezza, ma ha poco tempo per incidere.

Bentancur 5,5 - Piglio da lottatore nel centrocampo della Celeste, con esiti alterni. Talvolta rischia qualcosa eccedendo con l'irruenza nei contrasti.

Vecino 5,5 - Cerca di "far ragionare" la manovra uruguayana che a volte rischia di risultare troppo frammentata. Le giocate degne di nota, tuttavia, sono poche.

De Arrascaeta 6 - Si impegna in tutti i modi per rifinire le azioni innescate dai compagni, riuscendo a dare più efficacia al gioco offensivo della Celeste. Manca però il guizzo decisivo. Dal 23' s.t.: Torres 6 - Entra bene in partita ma anche nel suo caso manca la concretezza sotto porta.

Cavani 6,5 - Prestazione generosa al servizio della squadra, fa da punto di riferimento in attacco e ripiega in difesa ogni qualvolta l'Uruguay si trova a dover contenere le ripartenze della Colombia. Leader.

Suárez 5 - Poco in evidenza per tutto il primo tempo, nella ripresa ha qualche occasione in più per lasciare il segno ma continua a risultare piuttosto fumoso.

COLOMBIA

Ospina 7,5 - L'Uruguay costruisce pochissime occasioni degne di nota e, ad eccezione di una smanacciata su tiro di Nandez, è sempre sul pezzo. Si prende la scena nei penalties parando due tiri, il secondo dei quali tutt'altro che semplice.

Muñoz 6 - Di fronte a due attaccanti del calibro di Cavani e Suarez decide di rischiare il meno possibile e di difendere semplice. La scelta paga.

Mina 7 - Grande autorevolezza in difesa e ottimo tempismo, sfrutta i suoi centimetri per controllare tutte le palle alte. Trasforma in modo impeccabile un rigore molto pesante.

Sánchez 6 - Meno in evidenza del compagno di reparto, tiene comunque bene la posizione concedendo poco ai temibili avversari.

Tesillo 6 - Meglio nella spinta che nelle coperture, talvolta Nandez riesce a metterlo alle strette.

Borré 6,5 - Partita caratterizzata da alti e bassi. Quando si accende, però, è uno degli elementi migliori della Colombia. Dal 42' s.t.: Borja s.v. - Rueda lo manda in campo apposta per la serie dei penalties e tocca a lui trasformare quello che vale la semifinale.

Barrios 5,5- Affronta gli avversari senza troppi complimenti per recuperare palloni a centrocampo, tuttavia non è tra coloro che lasciano il segno sulla gara.

Cuéllar 6- Ci mette i muscoli e il fiato. Fa densità a centrocampo per evitare di concedere agli avversari, in particolare De Arrascaeta, gli spazi per tentare la giocata.

Díaz 7 - Tra i più attivi nella formazione colombiana, tiene costantemente in apprensione i marcatori per tutto il primo tempo. Spende molto e nella ripresa è meno arrembante.

Muriel 6 - Cerca di essere sempre coinvolto nell'azione ma difetta un po' di precisione nelle conclusioni a rete, ciò che per lui dovrebbe essere il pane quotidiano. Esce zoppicando, probabilmente per una botta. Dal 22' s.t.: Chara 6 - Entra con il giusto piglio e contribuisce con la sua rapidità agli assalti finali della Colombia.

Zapata 7 - Sfiora il gol due volte ma trova sulla sua strada un Muslera molto reattivo. E' comunque il faro dell'attacco colombiano, rapido nei movimenti e implacabile fisicamente.