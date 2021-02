Valdano su Mbappé: "Il PSG non lo cambierà con Messi. La scala dei valori è cambiata"

vedi letture

Jorge Valdano, storico dirigente e allenatore del Real Madrid, ha parlato a RMC per parlare di Kylian Mbappé dopo la tripletta segnata contro il Barcellona al Camp Nou: "È più completo di Haaland ma il Real Madrid ha bisogno più di un cannoniere come il norvegese. Haaland è il Kempes del 21° secolo. Mbappé è più lontano che mai dal Real Madrid, può chiedere 30 milioni di euro all'anno come Neymar e solo il PSG può proporglieli. Non vedo il PSG molto interessato a cambiare il francese con Messi. Ha cambiato la scala dei valori con questa tripletta".