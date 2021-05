Valencia, Cutrone entra nella top 5 degli acquisti meno utilizzati: solo 100 minuti per lui

Con 100 minuti appena disputati da quando è approdato nella Liga, Patrick Cutrone è entrato nella top 5 dei rinforzi meno utilizzati nella storia del Valencia. L'attaccante italiano, da quanto è arrivato in prestito dal Wolverhampton, ha disputato 7 presenze senza nessun gol all'attivo. Il nuovo tecnico lo ha anche escluso dalle ultime 4 convocazioni, qualcuno dice per mancanza di condizione a causa delle poche opportunità concesse da Javi Garcia, altri perché non c'è futuro per lui all'interno del club spagnolo. Prima di lui Tavano, prelevato dall'Empoli per 10 milioni, disputò solo 45 minuti prmia di essere ceduto alla Roma. Anche Bruno Zuculini arrivato in prestito dal Manchester City, disputò solo 45 minuti. Thiago Carleto, nel 2008, arrivò dal San Paolo per giocare solo 76 minuti. Infine Araujo, prelevato nel mercato invernale dal Cruzeiro per 3,5 milioni di euro per la metà del cartellino, giocò solo 94 minuti. A riportarlo è Marca.