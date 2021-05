Valencia, José Bordalas si presenta: "Qui per restituire a questa squadra il suo status"

Prime parole da tecnico del Valencia per José Bordalas: "Vogliamo recuperare il DNA di questo club, i suoi tratti distintivi e fare in modo che i tifosi si sentano nuovamente orgogliosi del Valencia. Sono arrivato in un ottimo momento personale, è una sfida importante per me. Il Valencia è reduce da una stagione non buona e l'obiettivo è riprendersi lo status che ha e dovrebbe avere in un campionato come quello spagnolo". 57 anni, Bordalas è reduce da cinque stagioni al Getafe nelle quali ha prima riportato gli azulones ne LaLiga e poi lo ha condotto fino a un 5° posto in classifica, con qualificazione all'Europa League.