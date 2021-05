Valladolid, González amareggiato dopo la retrocessione: "Il peggior momento in carriera"

Sergio González, allenatore del Valladolid, ha commentato la sconfitta per 1-2 ottenuta in casa contro l'Atletico Madrid è che è costata la retrocessione in Segunda División. Queste le sue parole rilasciate in conferenza stampa e riportate da ElDesmarque: "È il momento peggiore della mia carriera di allenatore. La partita di oggi è il riflesso dell'intera stagione. È stato un anno complicato: abbiamo fallito tutti, anche se la responsabilità più importante è dell'allenatore. Ora è il momento di stare uniti e di chiedere scusa per un anno così difficile. La sensazione è che abbiamo avuto molte opportunità per raggiungere la salvezza. È molto facile parlare, ma le scuse vengono dal cuore. Io e la mia famiglia siamo stati molto bene a Valladolid e ce ne andiamo da qui con un debito molto grande nei confronti della città".