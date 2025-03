Ufficiale Velez, Barros Schelotto si presenta: "Da recuperare la squadra campione d'Argentina"

Dopo sette anni trascorsi all'estero e la firma sul contratto, il nuovo allenatore del Velez Sarsfield si è presentato davanti alla stampa nella sala conferenze dello Stadio José Amalfitani. Accompagnato dal Presidente Fabián Berlanga, dal Direttore Sportivo Ricardo Álvarez e dal Direttore del Calcio Sebastián Pait, Guillermo Barros Schelotto ha esordito così: "È un onore essere nel posto dove è stato Carlos Bianchi. Un allenatore che ha segnato la mia carriera".

Sul suo lavoro da svolgere nel club argentino, il neo tecnico di 51 anni è stato chiaro nell'intenzione di valorizzare la cantera che vince titoli nelle sue divisioni e dare loro l'opportunità di mostrarsi in prima squadra: "Il ruolo dei giovani è importante e dovranno guadagnarselo. Nel gruppo ci sono anche giocatori che non sono del club e sono importanti. Bisogna recuperare la squadra che ha vinto il campionato".

Gruppo di lavoro. Guillermo Barros Schelotto sarà affiancato nella conduzione tecnica da un gruppo di lavoro che include suo fratello Gustavo Barros Schelotto e Federico Insúa come assistenti, i preparatori fisici Pablo Matamalas e Marcelo Montero, l'allenatore dei portieri Juan José Romero e l'analista video Juan Manuel Rodríguez. "È una sfida professionale molto grande e molto bella per me. Lavoreremo per portare il Vélez il più in alto possibile, sia nella Coppa che nel campionato", ha risposto la nuova guida tecnica del Velez in vista del primo allenamento con la squadra, stabilito per la giornata di oggi.