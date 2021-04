"Verratti e Florenzi forse, Icardi no". Rivedi Pochettino alla vigilia di PSG-Bayern Monaco

Il tecnico del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, ha dato anche qualche dritta di formazione nella conferenza stampa alla vigilia della sfida col Bayern Monaco (ritorno dei quarti di finale di Champions League): "Non ho ancora deciso la formazione per domani, ma è difficile pensare che Verratti possa partire titolare. Per quanto riguarda Florenzi, vedremo come andrà il test delle prossime ore. Icardi invece non è disponibile", le dichiarazioni del tecnico argentino.

