Ufficiale Via dal Lione, l'Everton annuncia O'Brien: "Tanti interessati a me, volevo solo i Toffees"

vedi letture

Jake O'Brien dopo aver salutato l'Olympique Lione lascia la Ligue 1 e si imbarca per un volo solo andata verso l'Inghilterra, direzione Everton. Il difensore 23enne irlandese ha firmato un contratto quadriennale fino al 2028 ed è ufficialmente un nuovo giocatore dei Toffees, per un affare complessivo da 20 milioni di euro.

Il comunicato ufficiale. "L'Everton ha ingaggiato il difensore centrale Jake O'Brien dall'Olympique Lyonnais per una cifra non rivelata, con un contratto quadriennale fino alla fine di giugno 2028.

Considerato uno dei giovani difensori più talentuosi d'Europa, O'Brien diventa il quinto acquisto dell'estate dei Blues dopo il ritorno in prestito di Jack Harrison e gli arrivi del centrocampista Tim Iroegbunam e degli attaccanti Iliman Ndiaye e Jesper Lindstrøm", la nota ufficiale del club di Premier League.

Prime parole da nuovo arrivato. "Sono entusiasta e felice di aver firmato per l'Everton", ha dichiarato O'Brien a evertontv. "Sognavo questo tipo di trasferimento in Premier League, con un club così storico. È una mossa molto eccitante per me. L'Everton è un grande club con una grande storia alle spalle e un grande futuro". Aggiungendo: "Quando si è aperta la finestra di trasferimento c'erano altri club interessati a me, ma c'era solo un club in cui volevo andare: l'Everton. Hanno dimostrato di avere fiducia in me e ora tocca a me dimostrare perché in campo".