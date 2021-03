VIDEO - L'Atletico si rialza, vince a Villarreal (0-2) e consolida il primato. Gol e highlights

Successo importante per l'Atlético Madrid sul campo del Villarreal. In attesa del Real Madrid, in campo questa sera contro la Real Sociedad, gli uomini di Diego Simeone vincono 2-0 all'Estadio de la Ceramica: un gol per tempo con Savic e Joao Felix. Protagonista anche Jan Oblak, autore di alcuni interventi decisivi. Dopo le difficoltà delle ultime giornate i colchoneros si rialzano e in attesa della sfida dei cugini si portano a +6 a sei giorni dal derby.Villarreal che continua il suo momento complicato: salgono a 7 le partite senza vittorie per il submarino amarillo ora settimo in classifica. Di seguito i gol e gli highlights dell'incontro: