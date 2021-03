VIDEO - Lisandro Lopez salva il Boca. 1-1 col Sarmiento, capolavoro di Alanis

Deludente pari casalingo del Boca Juniors contro il Sarmiento. Ancora senza carlos Tévez, gli xeneizes soffrono e vanno sotto la 65' per una rete capolavoro di Gabriel Alanis. Il centrocampista riceve palla appena prima del centrocampo e va via superando tutti gli avversari, prima di trovare un tiro a giro da fuori area che supera Andrada. A salvare il Boca ci pensa Lisandro Lopez, ex Inter e Genoa, entrato a partita in corso. Ancora una volta sono i difensori ad essere decisivi: in queste prime tre giornate della Copa de la Liga Profesional, ben 3 delle quattro reti complessive portano la firma di chi i gol li dovrebbe impedire (2 centri per Izquierdoz e uno per Lisandro Lopez). L'altra rete segnata è del centrocampista Edwin Cardona mentre gli attaccanti sono ancora a secco.