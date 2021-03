VIDEO - WBA-Everton 0-1, i Toffees vincono la terza di fila e scavalcano il Liverpool

vedi letture

Terzo successo consecutivo per l'Everton di Carlo Ancelotti, che vince in casa del West Bromwich Albion nel 27° turno di Premier League e scavalca i cugini del Liverpool pur avendo giocato una partita in meno. I Toffees espugnano The Hawthorns grazie alla rete di Richarlison. Il brasiliano è in stato di grazia col quarto gol consecutivo in campionato. Spicca anche la solidità difensiva: Jordan Pickford è rimasto imbattuto per la terza partita di fila. Per il WBA di Sam Allardyce si avvicina la retrocessione: squadra penultima con soli 17 punti e a -9 dal Newcastle. Di seguito gol e highlights: