Ufficiale Viktoria Plzen, cambio di proprietà: Michal Strnad acquista una quota di maggioranza

Cambio di proprietà al Viktoria Plzen, club ceco che tra tre giorni sfiderà la Roma in Europa League. Infatti l’imprenditore Michal Strnad, detentore del gruppo industriale e tecnologico CSG (presente in Italia attraverso Fiocchi Munizioni e Armi Perazzi), ha acquisito - tramite la società Palatua a.s. - una quota di maggioranza del Viktoria Plzeň. Un investimento unicamente personale da parte del 33enne ceco.

Il presidente Adolf Sadek resterà tale, così come numero uno del consiglio di amministrazione e principale dirigente del club, garantendo continuità e sviluppo. E lo stesso manterrà una quota di minoranza del Viktoria, così come l’imprenditore svizzero Martin Dellenbach. Il valore dell’operazione ancora non è stato reso pubblico.

Michal Strnad, nel frattempo, si è presentato ai tifosi del Viktoria Plzen: "Questo è un club con una storia ricca e un’enorme importanza per la città di Plzeň e per l’intera regione. È un onore per me diventare parte di questa storia calcistica e proseguire l’eccellente lavoro svolto dal club in passato. Voglio assicurare a tutti i tifosi che il mio obiettivo è mantenere il club stabilmente ai vertici del calcio ceco e garantirne la partecipazione regolare alle competizioni europee. Riconosco inoltre l’importanza della collaborazione con la città di Plzeň e con la sua amministrazione, con cui continueremo a cooperare strettamente per lo sviluppo del calcio a Plzeň".

Su quali siano i suoi obiettivi con l'acquisizione del Viktoria Plzen, uno dei principali club del calcio in Repubblica Ceca: "Non si tratta solo di calcio di alto livello. La mia ambizione è quella di fornire il massimo sostegno all’accademia calcistica del Viktoria Plzeň. Credo che il futuro del calcio ceco risieda nei giovani, e il Viktoria può certamente svolgere un ruolo chiave in questo processo. Il mio obiettivo non è il successo a breve termine, ma lo sviluppo sostenibile e duraturo del club, sia dal punto di vista sportivo che economico. Voglio che il Viktoria non sia solo un club calcistico, ma anche un marchio forte che ispiri i giovani giocatori e rappresenti Plzeň e il calcio ceco in Repubblica Ceca e in Europa".