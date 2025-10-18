Eurorivali: deludente pari per lo Slavia Praga, vince il Plzen. Sfideranno Atalanta e Roma

Italia-Repubblica Ceca sta diventando un classico europeo a livello di club in questa stagione. Dopo Inter-Slavia Praga e Fiorentina-Sigma Olomouc, la prossima settimana di coppa ci regalerà Atalanta-Slavia Praga e Roma-Viktoria Plzen. Come sono andate le eurorivali?

Plzen che ha vinto sul campo del Bohemians per 0-1, rete decisiva del nigeriano Rafiu Durosinmi dopo 9 minuti. Deludente 0-0 casalingo per lo Slavia invece, in casa contro lo Zlin: è il secondo pareggio consecutivo in campionato, dopo il pari nel derby contro lo Sparta prima della sosta. Le due grandi praghesi sono attualmente appaiate in testa alla classifica, con lo Slavia che però ha giocato una partita in più.

Atalanta-Slavia Praga si giocherà mercoledì 22 ottobre alle ore 21, partita valida per la terza giornata della League Phase di Champions League. Giovedì 23 invece si giocherà Roma-Viktoria Plzen, alle ore 21, partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League.