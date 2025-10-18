Viktoria Plzen, prima vittoria con il nuovo allenatore: l'eurorivale della Roma passa per 1-0
Buona la prima per Hysky. Chi? Il nuovo allenatore del Viktoria Plzen, squadra della liga ceca che sfiderà la Roma in Europa League tra cinque giorni: il neo tecnico dell'eurorivale dei giallorossi ha ottenuto una vittoria di misura sul Bohemians ad appena tre giorni dal suo insediamento, tra l'altro in trasferta.
Così i praghesi si portano al quarto posto in classifica a quota 19 punti, ma Slavia e Sparta Praga devono ancora giocare e sono distanti in classifica di 6 e 7 lunghezze.
CALENDARIO ROMA
Mercoledì 24 settembre 2025 (ore 21:00)
OGC Nizza-Roma 1-2
Giovedì 2 ottobre 2025 (ore 18:45)
Roma-LOSC Lille 0-1
Giovedì 23 ottobre 2025 (ore 21:00)
Roma-FC Viktoria Plzen
Giovedì 6 novembre 2025 (ore 21:00)
Rangers FC-Roma
Giovedì 27 novembre 2025 (ore 18:45)
Roma-FC Midtjylland
Giovedì 11 dicembre 2025 (ore 21:00)
Celtic FC-Roma
Giovedì 22 gennaio 2026 (ore 21:00)
Roma-VfB Stoccarda
Giovedì 29 gennaio 2026 (ore 21:00)
Panathinaikos FC-Roma