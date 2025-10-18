Viktoria Plzen, prima vittoria con il nuovo allenatore: l'eurorivale della Roma passa per 1-0

Buona la prima per Hysky. Chi? Il nuovo allenatore del Viktoria Plzen, squadra della liga ceca che sfiderà la Roma in Europa League tra cinque giorni: il neo tecnico dell'eurorivale dei giallorossi ha ottenuto una vittoria di misura sul Bohemians ad appena tre giorni dal suo insediamento, tra l'altro in trasferta.

Così i praghesi si portano al quarto posto in classifica a quota 19 punti, ma Slavia e Sparta Praga devono ancora giocare e sono distanti in classifica di 6 e 7 lunghezze.

CALENDARIO ROMA

Mercoledì 24 settembre 2025 (ore 21:00)

OGC Nizza-Roma 1-2

Giovedì 2 ottobre 2025 (ore 18:45)

Roma-LOSC Lille 0-1

Giovedì 23 ottobre 2025 (ore 21:00)

Roma-FC Viktoria Plzen

Giovedì 6 novembre 2025 (ore 21:00)

Rangers FC-Roma



Giovedì 27 novembre 2025 (ore 18:45)

Roma-FC Midtjylland

Giovedì 11 dicembre 2025 (ore 21:00)

Celtic FC-Roma

Giovedì 22 gennaio 2026 (ore 21:00)

Roma-VfB Stoccarda

Giovedì 29 gennaio 2026 (ore 21:00)

Panathinaikos FC-Roma