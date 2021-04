Villarreal, Emery: "E' un momento decisivo, pensiamo solo alla gara con la Dinamo Zagabria"

Prima del match contro la Dinamo Zagabria, il tecnico del Villarreal Unai Emery ha parlato in conferenza stampa: "Siamo già in un momento decisivo e importante. La squadra ha completato un percorso difficile, ma continua a crescere. La Dinamo Zagabria è una squadra con grandi individualità. Attraversano un ottimo stato emotivo. E' una squadra che gioca sempre per vincere. Hanno giocatori molto dinamici e sono efficaci in contropiede. Sarà una partita molto difficile in cui bisognerà riuscire a trovare le giuste risposte a diverse situazioni. Non stiamo pensando oltre questa sfida. Sappiamo che è una competizione molto difficile e non pensiamo al futuro. Il nostro obiettivo è godersi la partita e ottenere il meglio di noi stessi contro la Dinamo Zagabria".