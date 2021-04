Villarreal, Emery: "Non vogliamo farci sorprendere e centrare la semifinale"

Dopo l'1-0 dell'andata conquistato in Croazia contro la Dinamo Zagabria, il tecnico del Villarreal Unai Emery ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno che si giocherà domani in Spagna: "Vogliamo fare una partita buona come all'andata. Non vogliamo farci sorprendere. Per noi l'Europa League è una competizione molto importante e che rispettiamo molto. Dobbiamo mostrare la migliore versione per poter centrare la semifinale. All'andata abbiamo ottenuto un risultato favorevole, ma non è sufficiente contro un avversario pieno di talento. Rispettiamo molto i nostri rivali. Cercheremo di dare continuità alla partita dell'andata".