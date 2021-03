Watzke allontana le voci di mercato: "C'è troppa crisi, in estate non arriveranno offerte immorali"

vedi letture

Il direttore esecutivo del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, non crede che la prossima estate arriveranno "offerte immorali" per i giocatori gialloneri, perché la situazione finanziaria di tutti i club europei è molto complicata a causa del coronavirus: "Non credo arriveranno offerte immorali, perché il coronavirus ha colpito tutti. So qual è la situazione nel calcio europeo", ha detto a Sky Germania. "Non ci saranno grossi movimenti". Un tentativo per allontanare le voci sull'addio delle stelle (Sancho ed Haaland su tutti) oppure una riflessione dettata dall'innegabile crisi economica?