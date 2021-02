Werner: "Mi sento un po' in colpa per l'esonero di Lampard, ma con Tuchel torno ai miei livelli"

vedi letture

Intervistato in esclusiva da Sky Sports, l'attaccante del Chelsea Timo Werner ha ripercorso i suoi primi mesi di Premier League, costellati di diversi momenti complicati da affrontare: "Non avevo sempre il sorriso stampato in volto - ha ammesso il tedesco -. Ma devi sempre sforzarti di sorridere, perché quando non sei felice e non ti godi il calcio non puoi tornare ai livelli di quando riuscivi a giocare bene". Un impatto non semplice con il campionato inglese per l'ex Lipsia: "Il periodo in cui non segnavo è stato il peggiore della mia carriera, perché non avevo mai fallito così tante occasioni. Sono contento sia finito due partite fa".

Alle difficoltà di Werner si sono sommate quelle della squadra, che hanno di fatto portato all'esonero di Lampard: "Forse se avessi segnato quattro o cinque gol in più sarebbe ancora qui, ma non posso pensare troppo al passato. Mi sento un po' in colpa, ma devo guardare avanti, specialmente ora che è arrivato un nuovo allenatore". Con Tuchel, infatti, le cose sembrano essere cambiate in meglio per il centravanti: "Mi conosce e mi ha trasmesso la fiducia per farmi tornare il Timo della Bundesliga".