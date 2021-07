West Ham, si stringe per Areola del PSG. Da definire i dettagli del prestito

Il West Ham è al lavoro per prelevare Alphonse Areola dal Paris Saint-Germain e rinforzare la propria rosa. Il club londinese, secondo quanto riferisce Sky Sports, sta definendo i dettagli con il club francese per prelevare il classe '93 in prestito con un'opzione per il riscatto. Da capire se sarà obbligo o semplicemente diritto.