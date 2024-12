Willian saluta Atene con 6 mesi d'anticipo: già risolto il contratto con l'Olympiacos

Willian Borges, 36 anni, ha risolto il suo contratto con l'Olympiacos a sei mesi dalla sua scadenza. L'ex giocatore di Chelsea, Arsenal e Fulham, tra le altre, è ora un giocatore libero e attende il momento giusto nel mercato degli svincolati per intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται στον Γουίλιαν τα καλύτερα για τη συνέχεια της μεγάλης καριέρας του. Θα έχει πάντα μια οικογένεια στον Πειραιά. / Olympiacos FC wishes all the best to Willian in the next steps of his massive career. He will always have a family in Piraeus. 🔴⚪️🙏🏻… pic.twitter.com/sPvHHbIZ0v

