Witsel: "Terribile vedere gli effetti del Covid. Mia madre è stata intubata, tutti contagiati in famiglia"

Axel Witsel ha raccontato l'esperienza con il coronavirus, che ha contagiato praticamente tutta la sua famiglia :"Sono stato contagiato in Belgio, dopo la mia operazione. Mia madre è stata la prima ad ammalarsi, poi è toccato a me, a mia moglie incinta e ai miei figli", ha detto il 32enne centrocampista del Borussia Dortmund al Ruhr Nachrichten. "È stato terribile vedere gli effetti che può avere questo virus. Mia madre è stata intubata". Per Witsel la stagione si è conclusa prematuramente a causa di uno strappo al tendine d'Achille. Dopo la guarigione, ha affermato di voler giocare ancora per "due o tre anni".