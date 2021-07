Witsel vicino a Rashford, Sancho e Saka: "Con voi mentre continuiamo a sfidare il razzismo"

Il centrocampista belga Axel Witsel ha voluto lanciare un messaggio di vicinanza a Rashford, Saka e Sancho, vittime di insulti razzisti dopo aver fallito i rigori contro l'Italia: "Sono con voi mentre continuiamo a sfidare il razzismo nello sport. Chiediamo ancora di più alle persone incaricate che agiscano e ci proteggano!".

I stand with you as we continue to challenge racism in sport.

We are still asking for more from the people in charge to take action and protect us! ✊🏽 pic.twitter.com/SXMN1jWrMG

