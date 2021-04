Wolfsburg, Glasner: "Per battere il Bayern serviva prestazione top. Oggi troppi errori"

Oliver Glasner, allenatore del Wolfsburg, ha commentato la sconfitta casalinga per 2-3 rimediata contro il Bayern Monaco in Bundesliga: "Quello che avevo anticipato è successo, vale a dire che avremmo avuto bisogno di una prestazione assolutamente di prim'ordine in tutti i settori per vincere contro il Bayern. Ma oggi siamo stati troppo inclini all'errore. Comunque, è stato bello vedere il modo in cui abbiamo giocato e creato occasioni. Dopo l'1-3 del Bayern l'abbiamo riaperta provando di tutto per ottenere un altro punto e abbiamo anche avuto la possibilità di pareggiarla. L'efficienza è molto importante: non l'abbiamo avuta né in attacco né dietro perché eravamo troppo difensivi. Quindi ovviamente siamo delusi. Ad ogni modo, in vista delle prossime partite, la mentalità che la squadra ha dimostrato anche oggi mi rende assolutamente positivo".