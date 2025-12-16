Sporting, Quenda deve operarsi a Londra ma il volo è rinviato: intervento il 22

Cambio di programma per Geovany Quenda. L’esterno sinistro di 18 anni, attualmente in prestito dallo Sporting dal Chelsea dopo il trasferimento annunciato in primavera, non è partito per Londra oggi, come inizialmente previsto, per sottoporsi a un intervento chirurgico per una frattura del quinto metatarso del piede destro.

La notizia arriva a pochi giorni dall’operazione, originariamente programmata per mercoledì 17 dicembre. Secondo quanto riportato da Record, Quenda è stato costretto a rimandare il viaggio a Londra; l’esterno ha ricevuto la comunicazione poche ore prima del volo, mentre era già pronto a partire. Il nuovo piano prevede la partenza per l’Inghilterra domenica prossima, con l’operazione fissata per lunedì 22 dicembre.

La frattura al quinto metatarso del piede destro risale alla partita contro l’Estrela Amadora del 30 novembre. Nonostante il dolore, Quenda aveva giocato anche nella gara successiva contro il Benfica, prima che il fastidio lo costringesse a fermarsi. Acquistato dal Chelsea a marzo per 50 milioni di euro e immediatamente girato in prestito allo Sporting per la stagione 2025/26, il giovane talento sinistro dovrà affrontare un periodo di recupero di circa due mesi dopo l’operazione.