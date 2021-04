Xavi Simons, esordio in Ligue 1 con il PSG: può essere il grande rimpianto del Barça

È stato il grande scippo del Paris Saint-Germain al Barcellona nell'estate 2019: Xavi Simons, una delle gemme più pregiate che la prolifica cantera blaugrana abbia visto negli ultimi anni, ha fatto questa sera il suo debutto in Ligue 1 con la maglia dei parigini nel rotondissimo quattro a uno sullo Strasburgo che ha riportato a meno tre la vetta occupata dal Lille. Una data da cerchiare in rosso sul calendario, perché il classe 2003 natio di Amsterdam viene indicato da molti come la next big thing del calcio mondiale. Il PSG se lo coccola e, intanto, gli regala i primi passi tra i grandi: l'esordio assoluto risale al dieci febbraio scorso, quando subentrò nel finale a Draxler nel match vinto di misura contro il Caen.