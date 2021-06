Yaremchuk-gol nell'Ucraina e le sue quotazioni salgono. Wolfsburg in pressing sul Gent

Due reti in due match europei. L’ultima, poi, segnata da Roman Yaremchuk alla Macedonia del Nord, è stata fondamentale per la vittoria 2-1 della sua Ucraina. Salgono così le quotazioni di mercato del 25enne attaccante in forza al Gent - sottolinea La Gazzetta dello Sport - che oggi vale sui 25 milioni di euro. In passato si era fatto avanti lo Sporting, oggi è il Wolfsburg a spingere per fare un bel regalo al tecnico Van Bommel.