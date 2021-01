Zè provoca l'Anversa: imbratta i muri e si presenta all'allenamento con la maglia dell'Anderlecht

Didier Lamkel Zé provoca l'Anversa, club per il quale è tesserato L'attaccante esterno, 24 anni, si è presentato nella giornata di ieri al centro d'allenamento con la maglia dell'Anderlecht. Il giocatore, per la cronaca, è escluso dai convocati da tre mesi e si allena con la squadra B. Non contento della provocazione nel pomeriggio ha imbrattato il muro dello spogliatoio, scrivendo: "Ici c'est Zé" (qui c'è Zé). Infine ha postato su Instagram la sua foto in maglia biancomalva, promettendo di vestire un'altra maglia di un'avversaria dell'Anversa, per la precisione qella del Beerschot. Zé vuole lasciare l'Anversa per trasferirsi al Panathinaikos e questo è il suo modo per forzare l'addio al suo club d'appartenenza.