Zidane: "Non è facile gestire una rosa come quella del Real Madrid. Tutti giudicano"

vedi letture

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Osasuna: "Non è facile gestire una rosa come quella del Real Madrid, perché tutti commentano. È un anno un po' strano in tutto e per tutto. Ma soprattutto la preparazione è fondamentale e non abbiamo avuto nessuna preparazione e poi è stato molto complicato. Se non ti prepari con il tempo queste cose (gli infortuni a catena che hanno colpito la squadra, ndr) possono succedere. Ce la caviamo nel miglior modo possibile".