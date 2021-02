Zorc replica a Raiola con una battuta: "Credo che Haaland non giocherà in altri 10 club..."

Michael Zorc replica alle dichiarazioni di Mino Raiola. Il direttore sportivo del Borussia Dortmund ha parlato del futuro di Erling Haaland, e risposto alle considerazioni del suo procuratore che ha parlato di dieci club al mondo che possono ingaggiarlo. "Ma non credo che andrà in tutti e dieci", ha detto Zorc con una battuta. "Le sue dichiarazioni - prosegue il dirigente del BVB - non mi preoccupano affatto, un'affermazione del tutto normale che non credo debba suscitare scalpore. Noi siamo felici di averlo qui, ha segnato tanto per noi ultimamente e continuiamo a programmare il nostro futuro insieme a lui".