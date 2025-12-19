Lorenzo Lucca può andare via dal Napoli? È in prestito e non sarà operazione semplice

Nel momento del suo approdo a Napoli, Lorenzo Lucca sapeva che sarebbe stata complicata. Perché come possibilità c'era quella di essere quasi sempre in panchina, con Antonio Conte che aveva fiducia nel proprio pretoriano, cioè Romelu Lukaku. L'infortunio del belga ha complicato le cose perché poi è arrivato anche Rasmus Hojlund, ora titolare e che proverà a mantenere il proprio status anche dopo il ritorno dello stesso Lukaku, oramai imminente vista la convocazione per la Supercoppa Italiana.

L'estate scorsa

Per Lucca c'erano stati diversi interessamenti. Quello della Roma - ma solo in prestito con diritto di riscatto - e del Milan, ma alla fine era stato il Napoli a spuntarla con un prestito a 9 milioni con obbligo di riscatto a 26 milioni più bonus. Una cifra alta, pari a 35 milioni, che ora rischia di essere un ostacolo. Non solo perché costoso, ma attualmente è in prestito ed è difficile svincolarlo.

Le prospettive

Se è vero che ci sono diversi club che continuano a monitorarlo con interesse - anche la Juventus, la stessa Roma, il Cagliari - la sensazione è che in qualche modo troverà una sistemazione, pur dovendo sciogliere diversi nodi gordiani.

La valutazione

Il minimo per non fare minusvalenza, che significherebbe 25 milioni per giugno prossimo. Da capire se può bastare il prestito per questi sei mesi e poi eventualmente riportarlo al Napoli per giocarsi le proprie carte. Oppure, a quel punto, trovare un acquirente.