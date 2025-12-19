Padova, si stringe per un centrocampista del Perugia: in arrivo il giovane Giunti

Il Padova si appresta a chiudere per uno dei giovani centrocampisti più interessanti della Serie C. Si tratta di Giovanni Giunti, classe 2005 che in questa stagione ha collezionato 16 presenze, quasi tutte da titolare, con la maglia del Perugia in Serie C trovando la via del gol in due occasioni e fornendo un assist ai compagni.

Lo riporta Sky Sport spiegando che i colloqui fra i due club sono ormai giunti alle battute finali con i patavini che hanno anticipato la concorrenza di altri club anche cadetti. Giunti da gennaio dunque andrà a rinforzare il centrocampo di mister Matteo Andreoletti lasciando così il club in cui è cresciuto e dove da ottobre scorso indossa la fascia di capitano nonostante sia fra i più giovani in rosa.