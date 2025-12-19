Cagliari, Pisacane: "Ho cercato di fare meno danni possibili. Mina ieri ha lavorato in gruppo"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Pisa e ha parlato anche delle condizioni fisiche di Yerry Mina: "Da venerdì cerca di lavorare in personalizzato, ieri ha lavorato con la squadra. Conosciamo la sua situazione clinica, è un giocatore importante e ha 7/8 giorni in più di gestione graduale. Oggi Mina è in condizioni migliori rispetto al passato".

Qual è il suo bilancio dopo 6 mesi in Serie A?

"Dissi nella mia prima conferenza che la paura è un sentimento: in questi primi sei mesi ho cercato di fare meno danni possibili. Ascolto tutti, mi confronto con tutti, ho colleghi che stimo e che mi stimano. Sono fortunato, non pensavo che dopo un periodo di astinenza da vittoria potessi avere il supporto della gente, e ciò mi tiene maggiormente legato a questi colori e questa gente, non li voglio deludere. Ce la sto mettendo tutta e ho bisogno del supporto di tutti, da solo non vado da nessuna parte. La vita mi ha messo davanti a certe sfide e questa è una di quelle che sono felice di affrontare. Da tutti si può sempre prendere qualcosa: il Pisa ci insegna che certe partite si preparano da sole. Quando parlo di finali parlo proprio di questo: la difficoltà non la si trova nell’affrontare le situazioni pensando di dimostrare sempre qualcosa a chi sta sopra di noi, ma dimostrare a chi si trova al nostro livello. Nel calcio contano i punti, e noi abbiamo portato a casa qualche complimento. Il Pisa insegna che sono proprio queste le partite dove puoi farti male e che contano".

