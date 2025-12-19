Evan Ferguson sarà il sacrificato sull'altare di Zirkzee? È in prestito fino a giugno (niente riscatto)
I primi mesi di Evan Ferguson in Italia non sono stati molto semplici. Proveniente da un campionato diverso, molto giovane, con uno degli allenatori più complicati da capire nei concetti di gioco per chi non parla la lingua almeno per sommi capi. Forse anche per questo la Roma è alla ricerca di un altro centravanti, forse anche di due, per sostituire lui e Dovbyk.
L'estate scorsa
Serviva un centravanti che potesse essere un numero nove di talento, magari un investimento ma che fosse pronto sin da subito. La Premier alle volte premia, altre non paga i dividendi. Preso in prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni - come Abraham del resto - dopo una stagione da zero reti. Una vera e propria scommessa in un reparto nevralgico per Gasperini.
Le prospettive
Quasi certamente non ci sarà il riscatto alla fine della annata, ma il suo futuro appare in dubbio già da ora. Con Zirkzee come possibile approdo - ma anche uno scambio Beto Dovbyk - a farne le spese sarà probabilmente lui. La necessità di arrivare al quarto posto della classifica per i proventi Champions può fare il resto.
La valutazione
Resterà da capire solamente se la Roma interromperà il prestito e dovesse fare ritorno al Brighton. Finora, in totale, 3 gol in 15 presenze.