SudTirol, Castori: "Con l'Entella è uno scontro diretto. Va affrontata senza ansia o pressione"

Il tecnico del SudTirol Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa prima della partenza per Chiavari dove domenica affronterà la Virtus Entella partendo dalla preparazione della squadra: "La squadra ha lavorato con impegno e applicazione, consapevole delle difficoltà di questa partita. Ci troviamo di fronte a uno scontro diretto con la Virtus Entella, squadra molto solida in casa. Siamo pronti ad affrontarla con la giusta mentalità. L’obiettivo è ripetere le ultime prestazioni, mantenendo alta la soglia di attenzione e la concentrazione, senza farsi condizionare dall’ansia o dalla pressione del risultato".

Spazio poi alla situazione nella rosa biancorossa: "Al netto della squalifica di Tronchin, la rosa resta sostanzialmente invariata rispetto alla gara precedente. Pietrangeli ha avuto un riacutizzarsi di un precedente malanno, ma si prevede di poterlo portare almeno in panchina. - prosegue Castori come si legge sul sito del club - Le assenze rappresentano opportunità per altri giocatori di mettersi in mostra e contribuire alla squadra, senza compromettere l’assetto generale."

Infine l'esperto allenatore si sofferma sull'atteggiamento da tenere: "Non dobbiamo avere ansia né paura legata all’assenza di vittorie recenti. La squadra ha sempre fornito buone prestazioni e l’importante è mantenere questo atteggiamento. Concentrandoci sul gioco e sui concetti che conosciamo, con perseveranza e fiducia nelle nostre capacità, i risultati positivi arriveranno di conseguenza."