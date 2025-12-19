Catanzaro, non solo Iemmello. Anche Noto sarà uno dei tedofori per Milano Cortina
Non solo il bomber e capitano Pietro Iemmello. In occasione del passaggio a Catanzaro della Fiamma Olimpica anche un altro rappresentante del club giallorosso farà da tedoforo. Si tratta, come rivela il club calabrese, del presidente Floriano Noto. Di seguito la nota:
"Un altro motivo di orgoglio per la nostra città e per i colori giallorossi.
Tra i tedofori della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ci sarà anche il Presidente dell’US Catanzaro 1929, Floriano Noto.
Il Presidente percorrerà un tratto di via Nazionale, partendo dalla stazione ferroviaria di Catanzaro lido e risalendo verso Viale Magna Grecia, in uno dei momenti tanto attesi del passaggio della Fiamma sul nostro territorio".
