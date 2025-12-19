Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cosenza, Buscé: "Ci sono situazioni dove dobbiamo fare mea culpa, a partire da me"

Cosenza, Buscé: "Ci sono situazioni dove dobbiamo fare mea culpa, a partire da me"TUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
ieri alle 12:04Serie C
Daniel Uccellieri

Alla vigilia di Cosenza-Cavese, ultima gara del girone d’andata, il tecnico rossoblù Antonio Buscè fa il punto tra infortuni, mercato e campo. Un intervento lungo, diretto, in cui emerge soprattutto la fiducia nel lavoro del gruppo e nella società, nonostante un momento reso complicato dalle assenze:“Dispiace tantissimo per Mazzocchi, perché tutti speravamo in tutt’altro. Gli esami hanno dato una sentenza chiara: subirà l’intervento e starà fuori per un bel po’ di tempo. Gli ho fatto un grande in bocca al lupo, quando tornerà avrà tutto il tempo per rifarsi”.

Sul mercato e sul rapporto con la proprietà, Buscè è netto: “Io con il presidente mi confronto spesso e ho grande fiducia nella proprietà. C’è tanta positività, e questa cosa mi ha fatto molto piacere. Sono sereno sotto questo aspetto”. Guardando alla partita, il tecnico non vuole stravolgere l’assetto: “Non voglio scombussolare quasi nulla. Abbiamo trovato una quadra e delle certezze. Poi è chiaro che qualche valutazione va fatta fino all’ultimo, anche a gara in corso”.

L’emergenza resta, soprattutto sulla corsia mancina: “Ferrara ha avuto problemi e credo non sarà disponibile. Abbiamo difficoltà, ma ci si arrangia, ci si arrampica sugli specchi con le unghie. Il calcio in una stagione ti mette davanti anche a queste situazioni”. Nonostante tutto, Buscè sottolinea lo stato mentale del gruppo: “Ho visto una squadra serena, ma non superficiale. Ragazzi concentrati, col sorriso. A me piace vedere giocatori che lavorano così”.

Sul recente bottino di punti e sulle critiche legate ai risultati: “Si giudica sempre in base al risultato, ed è la cosa più sbagliata. Bisogna guardare le prestazioni, l’identità, la reazione della squadra. Io questi ragazzi li elogio sempre. A Trapani abbiamo fatto una prestazione molto importante contro una squadra che, a valori normali, avrebbe i nostri stessi punti”.

Buscè non nasconde qualche rimpianto: “Ci sono situazioni dove dobbiamo fare mea culpa, a partire da me. Partite che avevamo in mano e che abbiamo buttato via per errori evitabilissimi. Quando non puoi vincere, devi portare a casa l’indispensabile”.

Sulla Cavese, massimo rispetto: “È una squadra equilibrata, che non fa grandi vittorie ma nemmeno sconfitte pesanti. Va affrontata con umiltà totale. Queste sono le partite più pericolose, dove devi avere cattiveria, sacrificio e concentrazione dal primo all’ultimo minuto”.

Articoli correlati
Cosenza, Buscè: "Il mercato? Non sono io a farlo. La società sa già tutto" Cosenza, Buscè: "Il mercato? Non sono io a farlo. La società sa già tutto"
Cosenza, Buscè: "La lezione a Foggia utile, ma noi giochiamo sempre per vincere" Cosenza, Buscè: "La lezione a Foggia utile, ma noi giochiamo sempre per vincere"
Buscè alla vigilia di Foggia-Cosenza: "Gara trappola. Servono equilibrio, intensità... Buscè alla vigilia di Foggia-Cosenza: "Gara trappola. Servono equilibrio, intensità e testa forte"
Altre notizie Serie C
Serie C, la Salernitana piega il Foggia, pari dell'Arezzo: risultati e classifiche... Serie C, la Salernitana piega il Foggia, pari dell'Arezzo: risultati e classifiche
Serie C, i parziali al 45': Salernitana avanti sul Foggia (che è rimasto in 10) Serie C, i parziali al 45': Salernitana avanti sul Foggia (che è rimasto in 10)
Vicenza, concessione del Menti fino al 2028. Il Comune: "Sia presentato un business... Vicenza, concessione del Menti fino al 2028. Il Comune: "Sia presentato un business plan"
Cerignola, Maiuri sul mercato: "Occorre testa. Si vuole migliorare ma la società... Cerignola, Maiuri sul mercato: "Occorre testa. Si vuole migliorare ma la società sa cosa fare"
Cosenza, Buscè: "Il mercato? Non sono io a farlo. La società sa già tutto" Cosenza, Buscè: "Il mercato? Non sono io a farlo. La società sa già tutto"
Foggia, Barilari: "La lista degli indisponibili è lunga e purtroppo la situazione... Foggia, Barilari: "La lista degli indisponibili è lunga e purtroppo la situazione si è aggravata"
Casertana, Coppitelli: "Vorrei disputare un girone di ritorno emozionante come quello... Casertana, Coppitelli: "Vorrei disputare un girone di ritorno emozionante come quello d'andata"
Benevento, Floro Flores: "Ci sono ragazzi che chiedono di giocare di più, giusto... Benevento, Floro Flores: "Ci sono ragazzi che chiedono di giocare di più, giusto accontentarli"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Le più lette
1 Juventus-Roma, le probabili formazioni: David titolare. Dubbio Dybala-Ferguson
2 Genoa-Atalanta, le probabili formazioni: Lookman out, chance per Maldini dal 1'
3 Fiorentina-Udinese, le probabili formazioni: Vanoli cambia. Gara da ex per Zaniolo
4 Calabria torna in Serie A a gennaio? Contatti con due club di A per l'ex terzino del Milan
5 Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina-Paratici, trattativa che entra nel vivo: il dirigente ha già dato il suo benestare
Immagine top news n.1 Serie A, 16ª giornata LIVE: Bremer torna dal 1', Fiorentina con il 4-4-2
Immagine top news n.2 Giudice Sportivo Supercoppa, ecco il responso: multa di 10.000€ ad Allegri per le offese a Oriali
Immagine top news n.3 Fiorentina a caccia di un nuovo dirigente, contatti avviati con Paratici. La situazione
Immagine top news n.4 Bologna, c'è frattura alla clavicola per Bernardeschi: si opera, ecco quanto starà fuori
Immagine top news n.5 Milan, chiusura per Fullkrug: da limare i dettagli, esordio non il 2 gennaio col Cagliari
Immagine top news n.6 Le verità di Theo: "Al Milan dopo Maldini cambiato tutto in peggio. Mai spinto per la cessione"
Immagine top news n.7 "Milik tornerà". L'ultima tre tecnici fa (non Allegri), di quella Juve quasi tutti andati via
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.2 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
Immagine news podcast n.3 Napoli, a gennaio il centrocampista: sogno Goretzka, Mainoo resta il più concreto
Immagine news podcast n.4 Cosa ci hanno detto le prime 15 gare di Chivu
TMW Radio Sport
Immagine news Serie B n.1 Lucioni: "Frosinone straordinario. Il Palermo? Ha qualcosa in più rispetto alle altre"
Immagine news Serie A n.2 Chi deciderà Juventus-Roma? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Fabio Lucioni: “Benevento ha qualcosa in più. Vicenza avanti, ma nulla è deciso”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari, i convocati di Pisacane per il match contro il Pisa: torna Yerry Mina, c'è Borrelli
Immagine news Serie A n.2 Allegri contro Oriali, interviene anche l'ex Sindaco di Napoli De Magistris: "Inaccettabile"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Palladino: "Spero di sbloccare il vero Maldini. Anche Musah merita un'occasione"
Immagine news Serie A n.4 Niente Milan per Thiago Silva: firma col Porto, accordo fino a giugno con opzione
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Kean avrebbe chiesto la cessione? Lui risponde con ironia e un cuore viola
Immagine news Serie A n.6 Lippi chiude a Tether: "Con John Elkann la Juve può continuare la sua tradizione di successi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino-Palermo, le formazioni ufficiali: le scelte di Biancolino e Inzaghi
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i parziali al 45': vincono Monza, Frosinone, Venezia e Sampdoria
Immagine news Serie B n.3 Bari, il ds Magalini: "Mercato? Nessuno ha chiesto la cessione, qualcosa faremo"
Immagine news Serie B n.4 Cesena-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: Mignani con Blesa e Shpendi
Immagine news Serie B n.5 Monza-Carrarese, le formazioni ufficiali: Keita e Mota a supporto di Ciurria
Immagine news Serie B n.6 Padova-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Papu Gomez guida l'attacco di Andreoletti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, la Salernitana piega il Foggia, pari dell'Arezzo: risultati e classifiche
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i parziali al 45': Salernitana avanti sul Foggia (che è rimasto in 10)
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, concessione del Menti fino al 2028. Il Comune: "Sia presentato un business plan"
Immagine news Serie C n.4 Cerignola, Maiuri sul mercato: "Occorre testa. Si vuole migliorare ma la società sa cosa fare"
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, Buscè: "Il mercato? Non sono io a farlo. La società sa già tutto"
Immagine news Serie C n.6 Foggia, Barilari: "La lista degli indisponibili è lunga e purtroppo la situazione si è aggravata"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Torino, otto pareggi nelle ultime 10 sfide al Mapei
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cagliari-Pisa, scontro diretto per la salvezza: in palio punti pesantissimi
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: saranno due le gare di oggi
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana Women, Cincotta: "Siamo in un grande momento. Vogliamo toglierci una soddisfazione"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Sottili: "Vogliamo passare il turno di Coppa. Ma occhio alla Ternana"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter, blindata un'altra giovane. Verrini firma fino al 2028: "Lo sognavo fin da piccola"
Immagine news Calcio femminile n.5 Manuzzi e Tardini pronti a ospitare la Coppa Italia Women: il programma degli ottavi
Immagine news Calcio femminile n.6 Wolfsburg, Kellermann: "Con la Juve sarà una sfida alla pari. La affrontiamo con fiducia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?