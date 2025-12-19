Venezia, Stroppa: "Stagione ancora lunga, possiamo affrontare con serenità il Modena"

“Arriviamo alla partita contro il Modena dopo una settimana di lavoro affrontata bene. Il Modena sta facendo un gran campionato, è una squadra completa, di gamba, che ha un bel gioco e tanto carattere. Sottil sta facendo un lavoro strepitoso; è sempre bello affrontare queste partite, domani dovremo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte”. Alla viglia del big match contro gli emiliano il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa parla così in conferenza stampa della squadra emiliana sottolineando che, visto il periodo in cui cade, non può essere considerata decisiva: “Come sempre noi dovremo pensare di partita in partita, la stagione è ancora talmente lunga che in questo momento possiamo affrontare con serenità questo tipo di sfide”.

L’allenatore parla poi della gara che si attende come riportano i canali ufficiali del club: “Domani sarà un match con tanti duelli, soprattutto in mezzo al campo. Ho la fortuna di allenare giocatori con caratteristiche divers,e ma complementari tra loro, domani dobbiamo mettere in campo le cose che stiamo provando in allenamento. - prosegue ancora Stroppa - Abbiamo il nostro personale modo di difendere, e domani lo faremo nel miglior modo possibile, cercando di concedere poche occasioni al Modena, che è una squadra temibile anche nelle palle inattive. Il Venezia ha comunque nelle sue corde le armi per controbattere alla forza offensiva del Modena”.

Uno sguardo va poi alla classifica: “Per quanto riguarda il periodo attuale, più si va avanti con i turni di campionato più si definirà la classifica rispetto alle sei, sette squadre che al momento sono davanti.”

Per la sfida contro il Modena sarà sicuramente assente Kike Perez per squalifica così come Pietrelli che sta ricominciando a lavorare con il gruppo, mentre Franjic sta recuperando e potrebbe far parte dei convocati.