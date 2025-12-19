Ravenna, Mandorlini: "Siamo contenti di Anacoura, quel ruolo non è in discussione"

Il Ravenna guarda al mercato di gennaio con prudenza e senza l’idea di stravolgere un equilibrio che, numeri alla mano, sta funzionando. Nel pomeriggio di ieri il direttore sportivo Davide Mandorlini ha fatto il punto sulle strategie del club, chiarendo priorità e possibili scenari.

L’eventuale primo intervento non riguarderà la porta. Mandorlini ha infatti escluso movimenti tra i pali, ribadendo la piena fiducia in Anacoura e, più in generale, in tutta la rosa attuale: “Siamo contenti di Anacoura, quel ruolo non è in discussione. Anzi, a dire il vero, siamo contenti di tutti”.

Il concetto chiave resta quello del miglioramento, ma solo se davvero necessario. Le valutazioni definitive verranno fatte a breve, dopo un ulteriore confronto con lo staff tecnico, per capire se e dove intervenire. L’ipotesi di una rivoluzione è però lontana: “L’idea di massima è quella di fare poche cose mirate, per alzare la cifra tecnica e migliorare la qualità della rosa, che comunque resta di un livello molto alto”.

Il rendimento della squadra, prima in classifica, rafforza questa linea. Anche eventuali variazioni di classifica nel breve periodo non cambierebbero l’analisi complessiva, perché il percorso resta positivo e coerente. Proprio per questo, cambiare tanto solo per cambiare viene considerato un rischio inutile: “Non siamo obbligati a farlo. Non è una esigenza che il rendimento della squadra ha evidenziato”.

Le uniche operazioni possibili potrebbero nascere da richieste individuali. Alcuni giocatori con meno spazio potrebbero chiedere di andare a giocare altrove; in quel caso il club valuterà come muoversi. Mandorlini ha escluso l’uscita di Bianconi, mentre ha citato situazioni come quelle di Zagre o Menegazzo, quest’ultimo di proprietà del Bologna.

Resta infine aperta ogni soluzione tattica: “Non è scontato che le operazioni di mercato andranno fatte ruolo su ruolo”. Il Ravenna, dunque, osserva il mercato senza fretta, pronto a intervenire solo se si presenterà l’occasione giusta.